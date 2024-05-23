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БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 2 (150) белый, №1 - Запорожье (108392) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
641,11 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
639,21 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
Всего: упаковка (1)
644,18 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (2)
642,62 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (1)
639,81 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 99
Всего: упаковка (1)
637,12 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
639,45 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
637,80 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Подгородное, ул. Шоссейная, 35
Всего: упаковка (1)
643,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
637,16 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Победы, 59-И
Всего: упаковка (1)
644,52 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Центральная, 50-А
Всего: упаковка (1)
639,12 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Оцеркевича Виктора, 3
Всего: упаковка (1)
642,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (2)
641,14 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Покровск, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (1)
638,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Кобеляки, ул. Шевченко Тараса, 81/1
Всего: упаковка (1)
638,14 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Мирноград, м-н Западный, 46
Всего: упаковка (1)
636,51 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Белики, ул. Пристанционная, 1-В
Всего: упаковка (1)
637,25 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 37-А
Всего: упаковка (1)
643,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
Всего: упаковка (1)
644,09 грн