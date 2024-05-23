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БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 2 (150) белый, №1 - Одесса (108392) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
644,52 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
638,16 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Веселиново, ул. Богданова, 1-Б
Всего: упаковка (1)
636,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Татарбунары, ул. Тура, 15
Всего: упаковка (1)
644,09 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
Всего: упаковка (1)
638,81 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 36/1
Всего: упаковка (1)
638,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (2)
636,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
638,16 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Потемкинская, 45-А
Всего: упаковка (1)
644,41 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривое Озеро, ул. Шевченко Тараса, 8-А
Всего: упаковка (1)
637,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Бершадь, ул. Ерусалимка, 1
Всего: упаковка (1)
642,26 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (1)
636,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Оцеркевича Виктора, 3
Всего: упаковка (1)
642,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (2)
641,14 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 87
Всего: упаковка (3)
642,91 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Городище, ул. Героев Чернобыля, 5/2
Всего: упаковка (1)
643,36 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Шаргород, ул. Черновола Вячеслава, 5-А
Всего: упаковка (1)
638,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Центральная, 50-А
Всего: упаковка (1)
639,12 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Франко Ивана, 2
Всего: упаковка (1)
644,63 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 45
Всего: упаковка (1)
636,44 грн