Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи послеоперационныеБАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 2 (150) белый, №1 - Киев (108392) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
644,54 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
637,30 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
638,47 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (2)
643,16 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
643,85 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 30-А
Всего: упаковка (1)
644,33 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
639,67 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 1
Всего: упаковка (1)
636,08 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 6
Всего: упаковка (1)
641,92 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (2)
636,43 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (1)
641,87 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лагерная, 46/48
Всего: упаковка (1)
636,24 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 47/1
Всего: упаковка (1)
643,78 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Центральная, 21-Б
Всего: упаковка (1)
640,11 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 45-А
Всего: упаковка (1)
642,79 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Леси Украинки, 25
Всего: упаковка (1)
641,18 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 105/7
Всего: упаковка (1)
640,55 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А/1
Всего: упаковка (1)
641,35 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
Всего: упаковка (1)
638,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
Всего: упаковка (1)
644,72 грн