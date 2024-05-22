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БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 4 (150), №1 - Харьков (106408) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Милосердие
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (2)
398,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-А
Всего: упаковка (1)
565,00 грн
В других городах:
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Шпола, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (1)
468,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (4)
661,20
Экономия: -98,00 грн
563,20 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Нетишин, просп. Независимости, 5/2
Всего: упаковка (1)
468,70 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 2-Е
Всего: упаковка (1)
468,70 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 16:30
Луцк, ул. Тимирязева, 1
Всего: упаковка (2)
468,70 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Городенка, ул. Шептицкого, 2
Всего: упаковка (1)
468,70 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Городок, ул. Коцюбинского, 18-А
Всего: упаковка (1)
468,70 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Самбор, ул. Госпитальная, 6-А
Всего: упаковка (1)
271,20 грн
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