Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи послеоперационныеБАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 2 (150), №1 - Львов (106406) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Луцк, ул. Тимирязева, 1
Всего: упаковка (1)
444,45 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Нетишин, ул. Лесная, 1
Всего: упаковка (1)
444,45 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тарасовцы, ул. Центральная, 99-А
Всего: упаковка (2)
505,00 грн
Милосердие
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (2)
398,50 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом