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Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см, №1 - Днепр (Днепропетровск) (129330) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 166 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (22)
12,78
Экономия: -1,81 грн
10,97 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (15)
12,81
Экономия: -1,84 грн
10,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
12,94
Экономия: -2,06 грн
10,88 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
12,85
Экономия: -3,40 грн
9,45 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (17)
6,32 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (11)
12,57
Экономия: -5,87 грн
6,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (19)
12,59
Экономия: -3,14 грн
9,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (6)
12,56
Экономия: -3,11 грн
9,45 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (20)
12,87
Экономия: -3,26 грн
9,61 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (4)
12,80
Экономия: -6,09 грн
6,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (20)
12,80
Экономия: -6,09 грн
6,71 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (8)
12,79
Экономия: -6,06 грн
6,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (14)
6,32 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
12,65
Экономия: -3,04 грн
9,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
12,88
Экономия: -3,27 грн
9,61 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (15)
12,88
Экономия: -6,12 грн
6,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (5)
12,78
Экономия: -6,56 грн
6,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
12,64
Экономия: -5,93 грн
6,71 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (16)
6,32 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (20)
12,62
Экономия: -6,41 грн
6,21 грн