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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 5 м х 10 см стерильн., №1 - Днепр (Днепропетровск) (110166) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (8)
9,79
Экономия: -1,38 грн
8,41 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 106
Всего: упаковка (14)
11,66
Экономия: -1,37 грн
10,29 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (11)
11,65
Экономия: -1,64 грн
10,01 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (8)
11,94
Экономия: -1,66 грн
10,28 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (2)
11,04
Экономия: -0,96 грн
10,08 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (1)
11,23
Экономия: -1,01 грн
10,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (5)
12,81
Экономия: -2,22 грн
10,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 28
Всего: упаковка (1)
11,27
Экономия: -0,89 грн
10,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Шариковая, 31
Всего: упаковка (72)
12,37
Экономия: -1,96 грн
10,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 34
Всего: упаковка (7)
12,81
Экономия: -2,40 грн
10,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 6
Всего: упаковка (1)
13,27
Экономия: -1,66 грн
11,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Борщаговская / Гарматная, 195/43
Всего: упаковка (30)
11,38
Экономия: -0,75 грн
10,63 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Ужгород, ул. Капушанская, 19
Всего: упаковка (6)
12,79
Экономия: -1,42 грн
11,37 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом