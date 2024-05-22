ACTIM PROM ТЕСТ ДЛЯ ОПЕРЕДЕЛЕНИЯ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД В ВАГИНАЛЬНЫХ ВЫДЕЛЕНИЯХ И КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ , №1 - Львов (130725) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 22 аптеках
Аптека нц
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Львов, ул. Городоцкая, 59
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Аптека копейка
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
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Аптека бам
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Всего: упаковка (4)
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Львов, ул. Клепаровская, 4
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
Подорожник
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Львов, ул. Джерельная, 1
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Подорожник
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Львов, ул. Госпитальная, 9
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
Аптека шар@
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Львов, ул. Городоцкая, 80
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Львов, ул. Госпитальная, 8
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Львов, ул. Городоцкая, 82
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Львов, просп. Свободы, 49
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Львов, просп. Свободы, 49
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Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Подорожник
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Открыто Закроется через 27 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Подорожник
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Открыто Закроется через 57 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
Подорожник
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется через 27 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется через 27 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
Подорожник
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
D.s.
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Подорожник
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется через 27 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Наличие на 2024-05-24 - 16:00