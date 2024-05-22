Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия для диагностики in vitro (Диагностические средства и реагенты)Наборы реагентовACTIM PROM ТЕСТ ДЛЯ ОПЕРЕДЕЛЕНИЯ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД В ВАГИНАЛЬНЫХ ВЫДЕЛЕНИЯХ И КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТЦены в аптеках

ACTIM PROM ТЕСТ ДЛЯ ОПЕРЕДЕЛЕНИЯ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД В ВАГИНАЛЬНЫХ ВЫДЕЛЕНИЯХ И КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ , №1 - Львов (130725) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
789,50 грн
Аптека сальве
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
871,44
Экономия: -2,45 грн
868,99 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 27 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
789,50 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется через 27 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
789,50 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
789,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 27 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
789,50 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется через 27 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
789,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 27 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
789,50 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется через 42 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
789,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
934,99
Экономия: -192,90 грн
742,09 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
789,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
945,99
Экономия: -203,90 грн
742,09 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 27 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
857,99
Экономия: -115,90 грн
742,09 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 57 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
789,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 27 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
789,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 27 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
789,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
789,50 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
804,10 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
789,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 27 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
789,50 грн