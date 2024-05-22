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Медицинские изделияИзделия для диагностики in vitro (Диагностические средства и реагенты)Наборы реагентовACTIM PROM ТЕСТ ДЛЯ ОПЕРЕДЕЛЕНИЯ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД В ВАГИНАЛЬНЫХ ВЫДЕЛЕНИЯХ И КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТЦены в аптеках

ACTIM PROM ТЕСТ ДЛЯ ОПЕРЕДЕЛЕНИЯ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД В ВАГИНАЛЬНЫХ ВЫДЕЛЕНИЯХ И КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ , №1 - Харьков (130725) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
789,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
789,50 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
839,59 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
857,99
Экономия: -115,90 грн
742,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
789,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
789,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
789,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
789,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (2)
1008,56 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (3)
946,41 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
839,93
Экономия: -50,44 грн
789,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
789,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
789,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (3)
850,59 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 41
Всего: упаковка (3)
835,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
789,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
798,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
789,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
789,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-23 - 15:00
789,50 грн
В городе Харьков больше нет предложений с препаратом