ACTIM PROM ТЕСТ ДЛЯ ОПЕРЕДЕЛЕНИЯ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД В ВАГИНАЛЬНЫХ ВЫДЕЛЕНИЯХ И КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ , №1 - Днепр (Днепропетровск) (130725) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 7 аптеках
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Каменское, ул. Вольная, 13
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Каменское, бульв. Строителей, 27-Н
Народная аптека
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Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
Аптека шар@
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
Народная аптека
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Наличие на 2024-05-23 - 15:00
Аптека шар@
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
Народная аптека
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Наличие на 2024-05-23 - 15:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Наличие на 2024-05-23 - 16:00