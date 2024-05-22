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ACTIM PROM ТЕСТ ДЛЯ ОПЕРЕДЕЛЕНИЯ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД В ВАГИНАЛЬНЫХ ВЫДЕЛЕНИЯХ И КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ , №1 - Днепр (Днепропетровск) (130725) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (2)
830,58
Экономия: -50,28 грн
780,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
827,82
Экономия: -30,92 грн
796,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
914,22
Экономия: -113,87 грн
800,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: упаковка (1)
893,97
Экономия: -113,77 грн
780,20 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (1)
675,84
Экономия: -19,94 грн
655,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
Всего: упаковка (2)
873,82 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 74-К
Всего: упаковка (1)
619,29 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (1)
852,72
Экономия: -66,94 грн
785,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Соборная, 18-А
Всего: упаковка (1)
834,39
Экономия: -54,21 грн
780,18 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Вольная, 13
Всего: упаковка (1)
771,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, бульв. Строителей, 27-Н
Всего: упаковка (1)
809,71
Экономия: -23,81 грн
785,90 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
789,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
789,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
789,50 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
789,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
789,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 15:00
789,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
789,50 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 15:00
789,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
789,50 грн