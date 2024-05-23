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АСПИРАТОР ДЛЯ НОСА 9/319 Easy Natural электрический, №1 - Запорожье (906243) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (2)
2249,75 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
2164,00
Экономия: -122,00 грн
2042,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 33 мин
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 24-А
Всего: упаковка (2)
2142,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (2)
2142,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, тупик Запорожский, 5
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 33 мин
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 25-А
Всего: упаковка (1)
2464,01 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
2142,61 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Романовского, 75-А
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (2)
2142,62 грн