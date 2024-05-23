Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия, применяемые в лечебно-диагностическом процессеПриборы и аппараты медицинскиеПриборы, используемые в лечебно-диагностическом процессеАспираторыМеханические аспираторыНазальные механические аспираторыАСПИРАТОР ДЛЯ НОСАЦены в аптеках

АСПИРАТОР ДЛЯ НОСА 9/319 Easy Natural электрический, №1 - Одесса (906243) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
2420,54 грн
Аптека tas
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Всего: упаковка (2)
2249,75 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (1)
2571,14 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (1)
2356,88 грн
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 340
Всего: упаковка (2)
2142,62 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Вознесенск, ул. Центральная, 9
Всего: упаковка (1)
2142,61 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
2249,74 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Одесская, 78-Е
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Шевченко Тараса, 20/1
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Городская семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 36-В
Всего: упаковка (1)
2142,61 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, просп. Независимости, 56
Всего: упаковка (1)
2206,90 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
1753,81 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 27-Б
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
Всего: упаковка (1)
2142,61 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
Всего: упаковка (1)
1753,81 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: упаковка (1)
2206,90 грн
Городская семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн