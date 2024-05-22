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АСПИРАТОР ДЛЯ НОСА 9/319 Easy Natural электрический, №1 - Львов (906243) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
2356,88 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
2575,20 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
2233,60 грн
В других городах:
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Давыдов, ул. Галицкая, 13-Б
Всего: упаковка (1)
2443,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 24
Всего: упаковка (2)
2142,62 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
Всего: упаковка (1)
2142,61 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:30
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 30
Всего: упаковка (1)
2460,74
Экономия: -33,73 грн
2427,01 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 59 мин
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 164
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Угорники, ул. Героев Николаева, 78-А
Всего: упаковка (1)
2356,88 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, пл. Победы, 4-Б
Всего: упаковка (2)
2142,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 12
Всего: упаковка (2)
2249,75 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (1)
2223,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 18-А
Всего: упаковка (1)
2142,61 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чортков, ул. Шевченко Тараса, 14
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Главная, 76/15
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, ул. Вильде, 2
Всего: упаковка (1)
2142,61 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 98-А
Всего: упаковка (1)
2385,83 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 19/21
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Видинская, 48
Всего: упаковка (1)
2223,50 грн