Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия, применяемые в лечебно-диагностическом процессеПриборы и аппараты медицинскиеПриборы, используемые в лечебно-диагностическом процессеАспираторыМеханические аспираторыНазальные механические аспираторыАСПИРАТОР ДЛЯ НОСАЦены в аптеках

АСПИРАТОР ДЛЯ НОСА 9/319 Easy Natural электрический, №1 - Днепр (Днепропетровск) (906243) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (2)
2142,62 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 13
Всего: упаковка (2)
2356,88 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
2142,61 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, тупик Запорожский, 5
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (2)
2142,62 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Мануйловский, 77-Б
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
Всего: упаковка (1)
2206,90 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 24-А
Всего: упаковка (2)
2142,62 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
2142,61 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Калиновая, 3
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Романовского, 75-А
Всего: упаковка (1)
2142,62 грн
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-В
Всего: упаковка (1)
2142,61 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Каменское, просп. Свободы, 59
Всего: упаковка (2)
2142,62 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 55
Всего: упаковка (2)
2142,62 грн