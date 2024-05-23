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АСПИРАТОР ДЛЯ НОСА 56/154 силиконовый, №1 - Одесса (345358) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
123,89 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 18
Всего: упаковка (1)
153,35 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
153,35 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Всего: упаковка (1)
146,38 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 15
Всего: упаковка (1)
123,89 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (1)
167,29 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (1)
139,41 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148/1
Всего: упаковка (2)
100,50 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Одесса, ул. Бунина, 1
Всего: упаковка (1)
140,26 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 43
Всего: упаковка (1)
100,50 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 20/4
Всего: упаковка (1)
100,50 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 99
Всего: упаковка (1)
140,26 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
Всего: упаковка (1)
100,50 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 2
Всего: упаковка (1)
100,50 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 27-Г
Всего: упаковка (2)
153,35 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 340
Всего: упаковка (1)
139,41 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
Всего: упаковка (1)
139,41 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (1)
123,89 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
Всего: упаковка (2)
139,41 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Вознесенск, ул. Центральная, 9
Всего: упаковка (1)
139,41 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, ул. Мира, 9/2
Всего: упаковка (1)
123,89 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
146,49 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 11/37
Всего: упаковка (1)
139,51 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Одесская, 78-Е
Всего: упаковка (1)
139,41 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Шевченко Тараса, 20/1
Всего: упаковка (1)
139,41 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Корабельная, 17-А
Всего: упаковка (1)
139,41 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Балта, ул. Любомирская, 191-А
Всего: упаковка (1)
139,41 грн