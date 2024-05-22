Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия, применяемые в лечебно-диагностическом процессеПриборы и аппараты медицинскиеПриборы, используемые в лечебно-диагностическом процессеАспираторыМеханические аспираторыНазальные механические аспираторыАСПИРАТОР ДЛЯ НОСАЦены в аптеках

АСПИРАТОР ДЛЯ НОСА 56/154 силиконовый, №1 - Львов (345358) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека сальве
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
160,75 грн
Swiss pharmacy
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
136,28 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
139,41 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: упаковка (1)
160,90 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (1)
160,64
Экономия: -1,14 грн
159,50 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115
Всего: упаковка (1)
140,76
Экономия: -0,29 грн
140,47 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (1)
159,64 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 24
Всего: упаковка (1)
159,54
Экономия: -0,72 грн
158,82 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Зеленая, 147
Всего: упаковка (1)
167,29 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Всего: упаковка (1)
123,89 грн
В других городах:
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Зимняя Вода, ул. Гоголя, 1-А
Всего: упаковка (2)
159,95 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дубляны, ул. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
160,81
Экономия: -2,49 грн
158,32 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
161,04
Экономия: -1,04 грн
160,00 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, ул. Княжеская, 2
Всего: упаковка (1)
160,98
Экономия: -2,66 грн
158,32 грн
Аптека сальве
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (1)
102,60 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 2
Всего: упаковка (1)
160,90
Экономия: -2,82 грн
158,08 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (1)
159,04 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 26
Всего: упаковка (2)
98,34
Экономия: -1,76 грн
96,58 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 15/3
Всего: упаковка (1)
142,78 грн
Семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
160,52
Экономия: -0,82 грн
159,70 грн