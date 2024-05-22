Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия, применяемые в лечебно-диагностическом процессеПриборы и аппараты медицинскиеПриборы, используемые в лечебно-диагностическом процессеАспираторыМеханические аспираторыНазальные механические аспираторыАСПИРАТОР ДЛЯ НОСАЦены в аптеках

АСПИРАТОР ДЛЯ НОСА 56/154 силиконовый, №1 - Киев (345358) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеке
Виталюкс
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
139,41 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Печерская, 1
Всего: упаковка (2)
139,41 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
160,44 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (1)
130,08 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
Всего: упаковка (1)
146,38 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
139,41 грн
Аптекарь
Подробнее
Киев, ул. Антоновича, 170/172
Всего: упаковка (1)
123,89 грн
Городская семейная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (2)
139,41 грн
Виталюкс
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Преображенская, 8-Б
Всего: упаковка (1)
139,41 грн
Аптека tas
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Джохара Дудаева / Лондонская, 1/7
Всего: упаковка (1)
146,49 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
123,89 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Киев, просп. Голосеевский, 15
Всего: упаковка (1)
123,89 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6
Всего: упаковка (1)
139,41 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6-Д
Всего: упаковка (1)
139,41 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Воскресенская, 18
Всего: упаковка (1)
153,35 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
Всего: упаковка (1)
123,89 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 16/2
Всего: упаковка (1)
139,41 грн
Виталюкс
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 2-А
Всего: упаковка (1)
123,89 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 35
Всего: упаковка (2)
139,41 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется через 12 мин
Киев, перек. Щусева / Вавиловых, 27/4
Всего: упаковка (1)
127,61 грн