Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия, применяемые в лечебно-диагностическом процессеПриборы и аппараты медицинскиеПриборы, используемые в лечебно-диагностическом процессеАспираторыМеханические аспираторыНазальные механические аспираторыАСПИРАТОР ДЛЯ НОСАЦены в аптеках

АСПИРАТОР ДЛЯ НОСА 56/154 силиконовый, №1 - Днепр (Днепропетровск) (345358) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
139,41 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
139,41 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
123,89 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
123,89 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (1)
139,51 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
139,41 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
139,51 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
123,89 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
139,41 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
123,89 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, тупик Запорожский, 5
Всего: упаковка (1)
139,41 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (1)
139,41 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, шоссе Запорожское, 28-П
Всего: упаковка (1)
136,28 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Мануйловский, 77-Б
Всего: упаковка (2)
139,41 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (1)
123,89 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
Всего: упаковка (1)
143,59 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (1)
143,59 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 4-А
Всего: упаковка (1)
127,61 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (1)
139,41 грн
Семейная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
139,41 грн