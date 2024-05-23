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АСПИРАТОР ДЛЯ НОСА 5/119, №1 - Одесса (304402) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
486,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
561,29
Экономия: -37,44 грн
523,85 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
501,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
569,62
Экономия: -98,03 грн
471,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
560,38
Экономия: -88,79 грн
471,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
473,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (2)
490,85 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
473,60 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
569,88
Экономия: -98,57 грн
471,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
473,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
473,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
473,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
557,12
Экономия: -85,01 грн
472,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
554,67
Экономия: -82,56 грн
472,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
561,93
Экономия: -91,32 грн
470,61 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (2)
499,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2)
493,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
473,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
554,61
Экономия: -82,29 грн
472,32 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
553,86
Экономия: -119,15 грн
434,71 грн