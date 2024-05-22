Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия, применяемые в лечебно-диагностическом процессеПриборы и аппараты медицинскиеПриборы, используемые в лечебно-диагностическом процессеАспираторыМеханические аспираторыНазальные механические аспираторыАСПИРАТОР ДЛЯ НОСАЦены в аптеках

АСПИРАТОР ДЛЯ НОСА 56/119, мягкая насадка, №1 - Киев (149790) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (1)
397,96 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Шевченко, 35
Всего: упаковка (1)
386,98 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 10
Всего: упаковка (1)
404,20 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
Всего: упаковка (1)
426,04 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 215-А
Всего: упаковка (1)
396,76 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Гребенка, ул. Мира, 38
Всего: упаковка (1)
407,38 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Пирятин, ул. Соборная, 12
Всего: упаковка (1)
392,92 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Нечая Данила, 63
Всего: упаковка (1)
392,92 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Конотоп, ул. Клубная, 111
Всего: упаковка (2)
398,26 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Конотоп, просп. Красной Калины, 2
Всего: упаковка (2)
387,46 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Гнивань, ул. Лесная, 4
Всего: упаковка (1)
404,92 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Большая Перспективная / Преображенская, 47/16
Всего: упаковка (1)
382,78 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Славута, ул. Церковная, 45
Всего: упаковка (1)
384,22 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 31
Всего: упаковка (1)
385,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/2-А
Всего: упаковка (1)
433,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Владимирец, ул. Соборная, 33
Всего: упаковка (1)
382,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 149
Всего: упаковка (1)
380,56 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
Всего: упаковка (1)
381,16 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
425,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Нововолынск, м-н 15-й, 19
Всего: упаковка (1)
393,10 грн