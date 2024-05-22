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АСПИРАТОР ДЛЯ НОСА 9/119 2-а наконечника, №1 - Львов (122023) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
134,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
134,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
134,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
134,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
134,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
134,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
134,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
134,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 59 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
134,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
134,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 29 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
134,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
134,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
134,80 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
142,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
134,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
175,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
134,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
134,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
134,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
134,80 грн