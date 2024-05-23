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АСПИРАТОР ДЛЯ НОСА PK 082, №1 - Запорожье (116688) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
97,36
Экономия: -8,45 грн
88,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (2)
105,54
Экономия: -16,04 грн
89,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (3)
104,96
Экономия: -14,96 грн
90,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (1)
94,73
Экономия: -3,13 грн
91,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (1)
111,66
Экономия: -22,41 грн
89,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
96,23
Экономия: -5,67 грн
90,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
Всего: упаковка (1)
96,24
Экономия: -7,33 грн
88,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (1)
100,55
Экономия: -11,06 грн
89,49 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 25-В
Всего: упаковка (1)
99,95
Экономия: -10,28 грн
89,67 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1)
105,09
Экономия: -16,19 грн
88,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 8
Всего: упаковка (2)
105,57
Экономия: -16,67 грн
88,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 6
Всего: упаковка (2)
101,97
Экономия: -11,97 грн
90,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
99,49
Экономия: -10,21 грн
89,28 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
99,40
Экономия: -10,12 грн
89,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
104,65
Экономия: -14,78 грн
89,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
94,30
Экономия: -8,13 грн
86,17 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
95,77
Экономия: -8,28 грн
87,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
99,98
Экономия: -10,87 грн
89,11 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
104,53
Экономия: -11,03 грн
93,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (1)
100,47
Экономия: -11,36 грн
89,11 грн