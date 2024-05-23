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АСПИРАТОР ДЛЯ НОСА PK 082, №1 - Одесса (116688) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
96,59
Экономия: -7,22 грн
89,37 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
108,15
Экономия: -14,51 грн
93,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
105,74
Экономия: -16,84 грн
88,90 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
Всего: упаковка (1)
96,58
Экономия: -7,85 грн
88,73 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
Всего: упаковка (1)
104,80
Экономия: -15,59 грн
89,21 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Наваринская, 31
Всего: упаковка (1)
105,49
Экономия: -16,55 грн
88,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Болград, ул. Варненская, 24-А
Всего: упаковка (1)
99,95
Экономия: -10,90 грн
89,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (2)
97,57
Экономия: -8,29 грн
89,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (2)
99,46
Экономия: -8,16 грн
91,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
Всего: упаковка (1)
104,94
Экономия: -15,64 грн
89,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 8
Всего: упаковка (1)
102,14
Экономия: -10,84 грн
91,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
106,75
Экономия: -10,54 грн
96,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 22
Всего: упаковка (1)
101,30
Экономия: -11,71 грн
89,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
Всего: упаковка (1)
104,98
Экономия: -15,48 грн
89,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Всего: упаковка (1)
97,86
Экономия: -8,47 грн
89,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
Всего: упаковка (1)
98,30
Экономия: -8,33 грн
89,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
Всего: упаковка (1)
104,69
Экономия: -15,39 грн
89,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Монастырище, ул. Соборная, 130
Всего: упаковка (1)
100,65
Экономия: -8,87 грн
91,78 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Звенигородка, ул. Грушевского Михаила, 131
Всего: упаковка (1)
100,09
Экономия: -10,88 грн
89,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 96
Всего: упаковка (1)
104,40
Экономия: -17,28 грн
87,12 грн