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АСПИРАТОР ДЛЯ НОСА PK 082, №1 - Львов (116688) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
101,91
Экономия: -12,50 грн
89,41 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
112,27
Экономия: -13,92 грн
98,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: упаковка (1)
108,49
Экономия: -19,24 грн
89,25 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 27
Всего: упаковка (1)
98,68
Экономия: -7,76 грн
90,92 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (1)
94,61
Экономия: -6,07 грн
88,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 158
Всего: упаковка (1)
96,85
Экономия: -7,48 грн
89,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Шептицкого, 20
Всего: упаковка (1)
99,86
Экономия: -10,65 грн
89,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 80
Всего: упаковка (1)
95,66
Экономия: -6,52 грн
89,14 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 14
Всего: упаковка (1)
97,58
Экономия: -10,09 грн
87,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 14/15
Всего: упаковка (1)
96,14
Экономия: -6,69 грн
89,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Защитников Украины, 47
Всего: упаковка (1)
97,27
Экономия: -4,44 грн
92,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
95,82
Экономия: -7,41 грн
88,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 156
Всего: упаковка (1)
98,53
Экономия: -10,26 грн
88,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 19/21
Всего: упаковка (1)
97,56
Экономия: -8,88 грн
88,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Духновича Александра, 34-А
Всего: упаковка (2)
94,80
Экономия: -5,66 грн
89,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, ул. Энергетиков, 10
Всего: упаковка (1)
99,26
Экономия: -10,24 грн
89,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 3
Всего: упаковка (1)
96,85
Экономия: -8,31 грн
88,54 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, перек. Проскуровского Подполья / Вайсера, 16/30
Всего: упаковка (1)
106,59
Экономия: -17,65 грн
88,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Университетская, 8
Всего: упаковка (1)
94,99
Экономия: -5,76 грн
89,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Школьная, 1
Всего: упаковка (1)
97,13
Экономия: -8,49 грн
88,64 грн