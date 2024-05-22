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АСПИРАТОР ДЛЯ НОСА PK 082, №1 - Киев (116688) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
100,32
Экономия: -9,98 грн
90,34 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
103,70
Экономия: -14,29 грн
89,41 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
103,95
Экономия: -15,16 грн
88,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (2)
107,10
Экономия: -18,16 грн
88,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
110,00
Экономия: -20,27 грн
89,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
109,44
Экономия: -21,04 грн
88,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
104,77
Экономия: -15,59 грн
89,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
96,28
Экономия: -7,50 грн
88,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (1)
108,62
Экономия: -18,89 грн
89,73 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (1)
101,86
Экономия: -12,03 грн
89,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
Всего: упаковка (1)
104,78
Экономия: -15,48 грн
89,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 1
Всего: упаковка (1)
98,34
Экономия: -11,76 грн
86,58 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 1
Всего: упаковка (1)
100,87
Экономия: -11,59 грн
89,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 2/7
Всего: упаковка (1)
100,83
Экономия: -11,62 грн
89,21 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 8
Всего: упаковка (1)
104,14
Экономия: -15,05 грн
89,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голего Николая, 2
Всего: упаковка (1)
97,76
Экономия: -9,35 грн
88,41 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
Всего: упаковка (1)
105,90
Экономия: -12,90 грн
93,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-Д
Всего: упаковка (1)
101,44
Экономия: -12,16 грн
89,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 15
Всего: упаковка (1)
105,99
Экономия: -16,99 грн
89,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 166
Всего: упаковка (1)
97,19
Экономия: -9,59 грн
87,60 грн