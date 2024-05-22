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АСПИРАТОР ДЛЯ НОСА PK 082, №1 - Днепр (Днепропетровск) (116688) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
103,96
Экономия: -10,46 грн
93,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
99,47
Экономия: -10,36 грн
89,11 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
97,16
Экономия: -8,02 грн
89,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
98,97
Экономия: -10,06 грн
88,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
99,98
Экономия: -10,87 грн
89,11 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
95,77
Экономия: -8,28 грн
87,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
95,10
Экономия: -8,93 грн
86,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
85,94
Экономия: -5,48 грн
80,46 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
102,33
Экономия: -13,05 грн
89,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
104,65
Экономия: -14,78 грн
89,87 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (1)
100,47
Экономия: -11,36 грн
89,11 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
99,49
Экономия: -10,21 грн
89,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (1)
106,03
Экономия: -13,33 грн
92,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 8
Всего: упаковка (2)
105,57
Экономия: -16,67 грн
88,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 53-К
Всего: упаковка (1)
106,97
Экономия: -14,87 грн
92,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 6
Всего: упаковка (2)
104,75
Экономия: -14,75 грн
90,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1)
105,09
Экономия: -16,19 грн
88,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
97,48
Экономия: -8,48 грн
89,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
99,66
Экономия: -10,17 грн
89,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23
Всего: упаковка (1)
101,63
Экономия: -9,31 грн
92,32 грн