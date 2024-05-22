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АСПИРАТОР ДЛЯ НОСА 2/118, №1 - Львов (109661) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
104,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
117,36
Экономия: -13,94 грн
103,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
104,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
104,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 30 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
104,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (2)
104,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
120,01
Экономия: -17,78 грн
102,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
120,90
Экономия: -18,25 грн
102,65 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (2)
104,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (2)
104,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
Всего: упаковка (2)
104,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
119,62
Экономия: -17,41 грн
102,21 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (2)
104,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: упаковка (2)
104,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
120,14
Экономия: -18,16 грн
101,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
Всего: упаковка (2)
104,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
Всего: упаковка (3)
104,00 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (2)
104,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
Всего: упаковка (2)
104,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
Всего: упаковка (2)
104,00 грн