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Бинт марлевый медицинский стерильный тм BigQ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Запорожье (832922) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (5)
15,63
Экономия: -1,92 грн
13,71 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (25)
15,59
Экономия: -2,53 грн
13,06 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (49)
14,72
Экономия: -1,13 грн
13,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (5)
20,61
Экономия: -1,73 грн
18,88 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (20)
14,94
Экономия: -1,60 грн
13,34 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (3)
16,87
Экономия: -2,45 грн
14,42 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
20,62
Экономия: -2,56 грн
18,06 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (9)
15,65
Экономия: -1,31 грн
14,34 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (16)
14,88
Экономия: -1,58 грн
13,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
14,98
Экономия: -1,21 грн
13,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (17)
19,34
Экономия: -2,21 грн
17,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (1)
15,46
Экономия: -1,64 грн
13,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (13)
18,15
Экономия: -1,66 грн
16,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (7)
15,44
Экономия: -1,62 грн
13,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (6)
16,46
Экономия: -2,04 грн
14,42 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (28)
20,07
Экономия: -1,30 грн
18,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (20)
16,83
Экономия: -2,91 грн
13,92 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: упаковка (25)
16,27
Экономия: -2,35 грн
13,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (23)
15,27
Экономия: -1,44 грн
13,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (4)
16,85
Экономия: -1,90 грн
14,95 грн