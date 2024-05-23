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Бинт марлевый медицинский стерильный тм BigQ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Одесса (832922) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
16,95
Экономия: -2,53 грн
14,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (41)
14,92
Экономия: -1,42 грн
13,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (3)
16,52
Экономия: -2,18 грн
14,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (14)
14,98
Экономия: -1,54 грн
13,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
16,08
Экономия: -2,20 грн
13,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 33
Всего: упаковка (42)
15,18
Экономия: -1,49 грн
13,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (5)
15,97
Экономия: -1,25 грн
14,72 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 1
Всего: упаковка (12)
14,92
Экономия: -1,15 грн
13,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 31-М
Всего: упаковка (5)
16,42
Экономия: -1,41 грн
15,01 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
Всего: упаковка (1)
16,56
Экономия: -2,14 грн
14,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
Всего: упаковка (10)
16,87
Экономия: -1,43 грн
15,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Крылова, 38
Всего: упаковка (30)
17,02
Экономия: -2,99 грн
14,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
Всего: упаковка (9)
16,73
Экономия: -1,88 грн
14,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
Всего: упаковка (4)
16,66
Экономия: -1,36 грн
15,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
Всего: упаковка (2)
16,74
Экономия: -2,57 грн
14,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
Всего: упаковка (86)
16,85
Экономия: -2,56 грн
14,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
Всего: упаковка (5)
16,67
Экономия: -1,37 грн
15,30 грн
Фармакопейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
Всего: упаковка (13)
16,81
Экономия: -1,51 грн
15,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
Всего: упаковка (30)
16,98
Экономия: -2,43 грн
14,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
Всего: упаковка (4)
15,49
Экономия: -1,36 грн
14,13 грн