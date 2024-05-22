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Бинт марлевый медицинский стерильный тм BigQ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Львов (832922) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (5)
16,43
Экономия: -1,71 грн
14,72 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
14,11
Экономия: -0,71 грн
13,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (44)
21,23
Экономия: -2,37 грн
18,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (12)
17,62
Экономия: -1,58 грн
16,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (9)
17,59
Экономия: -2,45 грн
15,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (2)
17,83
Экономия: -2,15 грн
15,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (6)
15,76
Экономия: -2,10 грн
13,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (9)
17,26
Экономия: -1,51 грн
15,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (4)
15,36
Экономия: -1,54 грн
13,82 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Ивасюка Владимира, 2-В
Всего: упаковка (5)
14,85
Экономия: -1,16 грн
13,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (44)
15,53
Экономия: -1,35 грн
14,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (4)
16,06
Экономия: -1,20 грн
14,86 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 54
Всего: упаковка (35)
16,85
Экономия: -1,78 грн
15,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (8)
15,70
Экономия: -1,84 грн
13,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Мазепы, 1
Всего: упаковка (21)
15,44
Экономия: -1,33 грн
14,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 46
Всего: упаковка (41)
15,70
Экономия: -1,58 грн
14,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 27
Всего: упаковка (11)
15,33
Экономия: -1,26 грн
14,07 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (5)
15,36
Экономия: -1,19 грн
14,17 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 140
Всего: упаковка (11)
14,72
Экономия: -1,13 грн
13,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Ивасюка Владимира, 11
Всего: упаковка (19)
14,90
Экономия: -1,31 грн
13,59 грн