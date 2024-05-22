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Бинт марлевый медицинский стерильный тм BigQ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Киев (832922) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
16,85
Экономия: -3,03 грн
13,82 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (2)
17,15
Экономия: -3,46 грн
13,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (16)
15,34
Экономия: -1,87 грн
13,47 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 14
Всего: упаковка (9)
14,93
Экономия: -1,95 грн
12,98 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (9)
14,59
Экономия: -0,85 грн
13,74 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 2/7
Всего: упаковка (31)
15,67
Экономия: -1,85 грн
13,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 17
Всего: упаковка (8)
15,67
Экономия: -1,34 грн
14,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голего Николая, 2
Всего: упаковка (2)
15,20
Экономия: -1,51 грн
13,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 31/1
Всего: упаковка (17)
19,19
Экономия: -1,90 грн
17,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (2)
16,35
Экономия: -2,28 грн
14,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (7)
15,40
Экономия: -1,58 грн
13,82 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (2)
16,28
Экономия: -2,51 грн
13,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 15
Всего: упаковка (3)
17,59
Экономия: -0,99 грн
16,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 15/1
Всего: упаковка (7)
14,94
Экономия: -1,17 грн
13,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15
Всего: упаковка (28)
15,08
Экономия: -1,47 грн
13,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сосюры, 3
Всего: упаковка (15)
15,18
Экономия: -1,59 грн
13,59 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Попова Александра, 2-В
Всего: упаковка (5)
16,04
Экономия: -1,95 грн
14,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 26/2
Всего: упаковка (1)
19,05
Экономия: -3,39 грн
15,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 50
Всего: упаковка (4)
16,78
Экономия: -2,10 грн
14,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 31-А
Всего: упаковка (9)
18,92
Экономия: -1,51 грн
17,41 грн