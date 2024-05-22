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Бинт марлевый медицинский стерильный тм BigQ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Днепр (Днепропетровск) (832922) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (7)
20,10
Экономия: -2,32 грн
17,78 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (23)
20,33
Экономия: -2,20 грн
18,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (4)
19,27
Экономия: -1,91 грн
17,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (40)
15,70
Экономия: -1,62 грн
14,08 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (4)
18,91
Экономия: -1,69 грн
17,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (11)
14,68
Экономия: -1,32 грн
13,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (5)
17,80
Экономия: -1,49 грн
16,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (13)
16,48
Экономия: -2,42 грн
14,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (14)
19,72
Экономия: -1,81 грн
17,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Луговская, 248
Всего: упаковка (20)
15,66
Экономия: -1,84 грн
13,82 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (14)
18,76
Экономия: -1,77 грн
16,99 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Березинская, 20
Всего: упаковка (9)
20,96
Экономия: -3,03 грн
17,93 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Всего: упаковка (26)
15,72
Экономия: -1,71 грн
14,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (20)
15,40
Экономия: -1,82 грн
13,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Стуса Василия, 2-Б
Всего: упаковка (46)
14,86
Экономия: -1,17 грн
13,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, бульв. Строителей, 27-Н
Всего: упаковка (14)
14,78
Экономия: -0,91 грн
13,87 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (4)
15,89
Экономия: -1,12 грн
14,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (16)
14,87
Экономия: -1,57 грн
13,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (23)
15,27
Экономия: -1,44 грн
13,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (7)
15,83
Экономия: -2,01 грн
13,82 грн