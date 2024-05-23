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Бинт марлевый медицинский стерильный тм BigQ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Запорожье (832898) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (5)
8,05
Экономия: -1,07 грн
6,98 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (4)
7,47
Экономия: -0,58 грн
6,89 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (4)
7,59
Экономия: -0,86 грн
6,73 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (5)
7,89
Экономия: -0,97 грн
6,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
7,06
Экономия: -0,70 грн
6,36 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (10)
8,50
Экономия: -1,56 грн
6,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (6)
7,43
Экономия: -0,51 грн
6,92 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (50)
7,47
Экономия: -0,58 грн
6,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (21)
7,02
Экономия: -0,40 грн
6,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (14)
7,23
Экономия: -0,81 грн
6,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (20)
7,58
Экономия: -0,82 грн
6,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
8,76
Экономия: -1,36 грн
7,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (2)
8,49
Экономия: -1,24 грн
7,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (2)
11,08
Экономия: -1,38 грн
9,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (15)
7,46
Экономия: -0,79 грн
6,67 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (4)
7,55
Экономия: -0,89 грн
6,66 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
7,57
Экономия: -0,62 грн
6,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (7)
7,18
Экономия: -0,82 грн
6,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (3)
7,78
Экономия: -0,84 грн
6,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (20)
8,14
Экономия: -0,75 грн
7,39 грн