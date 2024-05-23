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Бинт марлевый медицинский стерильный тм BigQ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Одесса (832898) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (33)
7,51
Экономия: -0,72 грн
6,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (17)
7,54
Экономия: -0,78 грн
6,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (2)
7,97
Экономия: -0,54 грн
7,43 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 33
Всего: упаковка (41)
7,64
Экономия: -0,75 грн
6,89 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 6
Всего: упаковка (20)
7,54
Экономия: -0,46 грн
7,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (1)
7,56
Экономия: -0,98 грн
6,58 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (1)
8,35
Экономия: -1,34 грн
7,01 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Паустовского, 6
Всего: упаковка (35)
7,47
Экономия: -0,71 грн
6,76 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 1
Всего: упаковка (10)
7,54
Экономия: -0,59 грн
6,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 31-М
Всего: упаковка (7)
8,26
Экономия: -0,72 грн
7,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
Всего: упаковка (17)
8,55
Экономия: -0,83 грн
7,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
Всего: упаковка (47)
8,49
Экономия: -0,73 грн
7,76 грн
Фармакопейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
Всего: упаковка (27)
7,99
Экономия: -1,37 грн
6,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
Всего: упаковка (15)
7,89
Экономия: -1,27 грн
6,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
Всего: упаковка (14)
8,38
Экономия: -0,69 грн
7,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
Всего: упаковка (2)
8,42
Экономия: -1,29 грн
7,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
Всего: упаковка (62)
8,48
Экономия: -1,30 грн
7,18 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Декабристов, 16
Всего: упаковка (1)
7,77
Экономия: -0,79 грн
6,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
Всего: упаковка (2)
8,54
Экономия: -1,23 грн
7,31 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
Всего: упаковка (1)
8,54
Экономия: -1,23 грн
7,31 грн