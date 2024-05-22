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Бинт марлевый медицинский стерильный тм BigQ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Львов (832898) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (15)
7,66
Экономия: -0,81 грн
6,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (21)
11,33
Экономия: -1,28 грн
10,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (31)
8,92
Экономия: -0,81 грн
8,11 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (21)
8,10
Экономия: -0,84 грн
7,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
8,42
Экономия: -1,46 грн
6,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (5)
8,07
Экономия: -1,09 грн
6,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
7,62
Экономия: -0,73 грн
6,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (7)
8,36
Экономия: -1,13 грн
7,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (8)
7,59
Экономия: -0,67 грн
6,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (1)
7,75
Экономия: -0,53 грн
7,22 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (34)
7,58
Экономия: -0,67 грн
6,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 5/1
Всего: упаковка (2)
7,80
Экономия: -0,74 грн
7,06 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 54
Всего: упаковка (19)
8,77
Экономия: -0,92 грн
7,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (28)
7,88
Экономия: -0,93 грн
6,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 6
Всего: упаковка (6)
7,32
Экономия: -0,47 грн
6,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Мазепы, 1
Всего: упаковка (15)
8,15
Экономия: -0,70 грн
7,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 46
Всего: упаковка (20)
7,90
Экономия: -0,70 грн
7,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 27
Всего: упаковка (10)
7,69
Экономия: -0,65 грн
7,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (9)
7,79
Экономия: -0,61 грн
7,18 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 140
Всего: упаковка (15)
7,46
Экономия: -0,57 грн
6,89 грн