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Бинт марлевый медицинский стерильный тм BigQ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Киев (832898) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
11,60
Экономия: -0,35 грн
11,25 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (4)
7,78
Экономия: -0,96 грн
6,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
Всего: упаковка (3)
10,37
Экономия: -1,57 грн
8,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голего Николая, 2
Всего: упаковка (1)
7,65
Экономия: -0,76 грн
6,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 31/1
Всего: упаковка (58)
10,28
Экономия: -1,04 грн
9,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
Всего: упаковка (2)
9,70
Экономия: -0,83 грн
8,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (6)
7,75
Экономия: -0,80 грн
6,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 166
Всего: упаковка (9)
8,37
Экономия: -0,86 грн
7,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15
Всего: упаковка (3)
7,68
Экономия: -0,76 грн
6,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Мира, 2/3
Всего: упаковка (3)
7,79
Экономия: -0,87 грн
6,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сосюры, 3
Всего: упаковка (9)
7,64
Экономия: -0,80 грн
6,84 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Попова Александра, 2-В
Всего: упаковка (1)
8,05
Экономия: -0,98 грн
7,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мейтуса Композитора, 4
Всего: упаковка (44)
7,32
Экономия: -0,81 грн
6,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 31-А
Всего: упаковка (5)
10,09
Экономия: -0,83 грн
9,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
Всего: упаковка (17)
7,88
Экономия: -0,90 грн
6,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
Всего: упаковка (5)
10,47
Экономия: -1,49 грн
8,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 10
Всего: упаковка (2)
11,32
Экономия: -2,09 грн
9,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
Всего: упаковка (6)
7,46
Экономия: -0,82 грн
6,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (3)
7,53
Экономия: -0,58 грн
6,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 43-А
Всего: упаковка (10)
9,92
Экономия: -0,83 грн
9,09 грн