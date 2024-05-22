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Бинт марлевый медицинский стерильный тм BigQ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Днепр (Днепропетровск) (832898) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
8,37
Экономия: -1,43 грн
6,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
7,59
Экономия: -1,09 грн
6,50 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (3)
10,74
Экономия: -1,33 грн
9,41 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (15)
7,63
Экономия: -0,83 грн
6,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (34)
11,21
Экономия: -1,56 грн
9,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (35)
7,90
Экономия: -0,83 грн
7,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (5)
6,98
Экономия: -0,48 грн
6,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (14)
7,89
Экономия: -0,75 грн
7,14 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (14)
7,59
Экономия: -1,13 грн
6,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (16)
7,37
Экономия: -0,67 грн
6,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Луговская, 248
Всего: упаковка (16)
10,50
Экономия: -1,24 грн
9,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (17)
10,40
Экономия: -1,14 грн
9,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (3)
10,22
Экономия: -0,96 грн
9,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (12)
11,24
Экономия: -1,47 грн
9,77 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Березинская, 20
Всего: упаковка (2)
11,18
Экономия: -1,63 грн
9,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Временная, 2
Всего: упаковка (1)
11,02
Экономия: -1,25 грн
9,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 46
Всего: упаковка (7)
8,00
Экономия: -1,11 грн
6,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 33
Всего: упаковка (1)
8,51
Экономия: -1,38 грн
7,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 43-Д
Всего: упаковка (1)
7,60
Экономия: -0,71 грн
6,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Дунайская, 39-Б
Всего: упаковка (43)
9,32
Экономия: -0,71 грн
8,61 грн