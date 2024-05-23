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Бинт марлевый медицинский стерильный тм TIDY 7 м х 14 см тип 17, №1 - Запорожье (829603) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (60)
18,04
Экономия: -1,54 грн
16,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (62)
17,64
Экономия: -1,14 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (43)
18,01
Экономия: -1,51 грн
16,50 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (38)
17,59
Экономия: -4,66 грн
12,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (53)
17,54
Экономия: -4,10 грн
13,44 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (62)
18,15
Экономия: -1,65 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (27)
17,88
Экономия: -4,98 грн
12,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (75)
18,07
Экономия: -1,57 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (45)
17,68
Экономия: -4,27 грн
13,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (62)
17,55
Экономия: -1,05 грн
16,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (46)
17,66
Экономия: -4,25 грн
13,41 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (39)
18,04
Экономия: -4,62 грн
13,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (31)
18,17
Экономия: -4,76 грн
13,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (37)
17,86
Экономия: -4,45 грн
13,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (36)
17,82
Экономия: -1,32 грн
16,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (54)
17,80
Экономия: -1,30 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (29)
18,07
Экономия: -1,57 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (37)
17,69
Экономия: -1,19 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (73)
17,81
Экономия: -1,31 грн
16,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (12)
17,78
Экономия: -1,28 грн
16,50 грн