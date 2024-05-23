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Бинт марлевый медицинский стерильный тм TIDY 7 м х 14 см тип 17, №1 - Одесса (829603) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (85)
17,87
Экономия: -1,37 грн
16,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (58)
18,13
Экономия: -1,63 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (40)
17,84
Экономия: -1,34 грн
16,50 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (66)
18,14
Экономия: -1,64 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (34)
17,96
Экономия: -1,46 грн
16,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (54)
18,12
Экономия: -1,62 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
17,74
Экономия: -1,24 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (68)
17,66
Экономия: -1,16 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (27)
17,89
Экономия: -1,39 грн
16,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (47)
17,79
Экономия: -1,29 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (22)
17,66
Экономия: -1,16 грн
16,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (15)
17,63
Экономия: -1,13 грн
16,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (90)
17,84
Экономия: -1,34 грн
16,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (95)
18,12
Экономия: -1,62 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (30)
18,00
Экономия: -1,50 грн
16,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (10)
17,84
Экономия: -1,34 грн
16,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (31)
17,68
Экономия: -1,18 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (27)
17,89
Экономия: -1,39 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (30)
17,81
Экономия: -1,31 грн
16,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (38)
17,87
Экономия: -1,37 грн
16,50 грн