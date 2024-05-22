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Бинт марлевый медицинский стерильный тм TIDY 7 м х 14 см тип 17, №1 - Львов (829603) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (56)
18,08
Экономия: -1,58 грн
16,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (63)
17,90
Экономия: -1,40 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (25)
17,52
Экономия: -4,11 грн
13,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (59)
17,91
Экономия: -1,41 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (51)
18,05
Экономия: -4,64 грн
13,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (124)
17,85
Экономия: -1,35 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (54)
17,93
Экономия: -1,43 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (32)
18,18
Экономия: -1,68 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (53)
17,56
Экономия: -4,15 грн
13,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (63)
17,60
Экономия: -4,18 грн
13,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (48)
18,17
Экономия: -1,67 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (83)
18,12
Экономия: -1,62 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (104)
17,97
Экономия: -4,54 грн
13,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (52)
17,58
Экономия: -1,08 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (37)
17,80
Экономия: -1,30 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (57)
17,74
Экономия: -1,24 грн
16,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (30)
17,99
Экономия: -4,57 грн
13,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (79)
17,55
Экономия: -1,05 грн
16,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (130)
17,81
Экономия: -1,31 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: упаковка (23)
17,56
Экономия: -1,06 грн
16,50 грн