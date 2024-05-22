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Бинт марлевый медицинский стерильный тм TIDY 7 м х 14 см тип 17, №1 - Киев (829603) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (18)
17,76
Экономия: -1,26 грн
16,50 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (72)
17,54
Экономия: -1,04 грн
16,50 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (49)
18,02
Экономия: -1,52 грн
16,50 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (22)
18,17
Экономия: -1,67 грн
16,50 грн
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (51)
17,82
Экономия: -1,32 грн
16,50 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (130)
17,63
Экономия: -1,13 грн
16,50 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (67)
17,77
Экономия: -1,27 грн
16,50 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (21)
17,65
Экономия: -1,15 грн
16,50 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (51)
17,83
Экономия: -1,33 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (53)
17,71
Экономия: -1,21 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (39)
17,93
Экономия: -1,43 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (74)
18,03
Экономия: -1,53 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (37)
17,85
Экономия: -1,35 грн
16,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (83)
17,68
Экономия: -1,18 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (66)
18,17
Экономия: -1,67 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (22)
17,89
Экономия: -1,39 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (91)
17,73
Экономия: -1,23 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (124)
17,70
Экономия: -1,20 грн
16,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (41)
18,17
Экономия: -1,67 грн
16,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (81)
17,79
Экономия: -1,29 грн
16,50 грн