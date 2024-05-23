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Бинт марлевый медицинский стерильный тм TIDY 5 м х 10 см тип 17, №1 - Запорожье (829594) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (47)
11,67
Экономия: -0,99 грн
10,68 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (32)
11,42
Экономия: -0,74 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (40)
11,65
Экономия: -0,97 грн
10,68 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (11)
11,38
Экономия: -0,70 грн
10,68 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (35)
11,35
Экономия: -4,93 грн
6,42 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (17)
11,74
Экономия: -1,06 грн
10,68 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (19)
11,57
Экономия: -0,89 грн
10,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (41)
11,69
Экономия: -1,01 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (23)
11,44
Экономия: -4,04 грн
7,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (24)
11,35
Экономия: -0,67 грн
10,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (29)
11,43
Экономия: -4,03 грн
7,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (25)
11,68
Экономия: -5,26 грн
6,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (25)
11,76
Экономия: -4,36 грн
7,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (19)
11,55
Экономия: -4,15 грн
7,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (40)
11,53
Экономия: -0,85 грн
10,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (92)
11,52
Экономия: -0,84 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (33)
11,69
Экономия: -1,01 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (20)
11,45
Экономия: -0,77 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (10)
11,52
Экономия: -0,84 грн
10,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (15)
11,50
Экономия: -0,82 грн
10,68 грн