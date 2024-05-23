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Бинт марлевый медицинский стерильный тм TIDY 5 м х 10 см тип 17, №1 - Одесса (829594) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (37)
11,56
Экономия: -0,88 грн
10,68 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (34)
11,73
Экономия: -1,05 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (37)
11,54
Экономия: -0,86 грн
10,68 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (67)
11,74
Экономия: -1,06 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (11)
11,62
Экономия: -0,94 грн
10,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (26)
11,72
Экономия: -1,04 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (52)
11,43
Экономия: -0,75 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (10)
11,58
Экономия: -0,90 грн
10,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (11)
11,51
Экономия: -0,83 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (11)
11,42
Экономия: -0,74 грн
10,68 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (17)
11,41
Экономия: -0,73 грн
10,68 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (13)
11,55
Экономия: -0,87 грн
10,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (14)
11,72
Экономия: -1,04 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (12)
11,65
Экономия: -0,97 грн
10,68 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (36)
11,54
Экономия: -0,86 грн
10,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (78)
11,44
Экономия: -0,76 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (29)
11,58
Экономия: -0,90 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (25)
11,53
Экономия: -0,85 грн
10,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (22)
11,56
Экономия: -0,88 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (92)
11,73
Экономия: -1,05 грн
10,68 грн