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Бинт марлевый медицинский стерильный тм TIDY 5 м х 10 см тип 17, №1 - Львов (829594) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (11)
11,70
Экономия: -1,02 грн
10,68 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (23)
11,58
Экономия: -4,17 грн
7,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (11)
11,33
Экономия: -0,65 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (32)
11,68
Экономия: -1,00 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (42)
11,55
Экономия: -0,87 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (19)
11,60
Экономия: -0,92 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (26)
11,76
Экономия: -1,08 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (25)
11,37
Экономия: -3,95 грн
7,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (46)
11,57
Экономия: -0,89 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (20)
11,39
Экономия: -3,95 грн
7,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (18)
11,76
Экономия: -1,08 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (25)
11,72
Экономия: -1,04 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (31)
11,63
Экономия: -4,21 грн
7,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (15)
11,38
Экономия: -0,70 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (26)
11,52
Экономия: -0,84 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (35)
11,48
Экономия: -0,80 грн
10,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (10)
11,64
Экономия: -4,23 грн
7,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (7)
11,35
Экономия: -0,67 грн
10,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (20)
11,52
Экономия: -0,84 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: упаковка (20)
11,37
Экономия: -0,69 грн
10,68 грн