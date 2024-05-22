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Бинт марлевый медицинский стерильный тм TIDY 5 м х 10 см тип 17, №1 - Киев (829594) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеке
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (9)
11,49
Экономия: -0,81 грн
10,68 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (37)
11,35
Экономия: -0,67 грн
10,68 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (11)
11,66
Экономия: -0,98 грн
10,68 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (8)
11,76
Экономия: -1,08 грн
10,68 грн
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (19)
11,53
Экономия: -0,85 грн
10,68 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (54)
11,41
Экономия: -0,73 грн
10,68 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (56)
11,50
Экономия: -0,82 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (45)
11,42
Экономия: -0,74 грн
10,68 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (38)
11,54
Экономия: -0,86 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (22)
11,46
Экономия: -0,78 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (9)
11,60
Экономия: -0,92 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (25)
11,35
Экономия: -0,67 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (28)
11,55
Экономия: -0,87 грн
10,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (28)
11,44
Экономия: -0,76 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (9)
11,76
Экономия: -1,08 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (30)
11,58
Экономия: -0,90 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (23)
11,47
Экономия: -0,79 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (53)
11,45
Экономия: -0,77 грн
10,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (30)
11,76
Экономия: -1,08 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (31)
11,51
Экономия: -0,83 грн
10,68 грн