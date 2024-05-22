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Бинт марлевый медицинский стерильный тм TIDY 5 м х 10 см тип 17, №1 - Днепр (Днепропетровск) (829594) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (75)
11,62
Экономия: -0,94 грн
10,68 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (41)
11,65
Экономия: -0,97 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (21)
11,76
Экономия: -1,08 грн
10,68 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (39)
11,68
Экономия: -1,00 грн
10,68 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (25)
11,43
Экономия: -0,75 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (15)
11,50
Экономия: -0,82 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (23)
11,44
Экономия: -0,76 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (88)
11,42
Экономия: -0,74 грн
10,68 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (27)
11,70
Экономия: -1,02 грн
10,68 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (12)
11,63
Экономия: -0,95 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (32)
11,64
Экономия: -0,96 грн
10,68 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (38)
11,63
Экономия: -0,95 грн
10,68 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (34)
11,50
Экономия: -0,82 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (14)
11,71
Экономия: -1,03 грн
10,68 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (19)
11,71
Экономия: -1,03 грн
10,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (42)
11,62
Экономия: -0,94 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (26)
11,49
Экономия: -0,81 грн
10,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (33)
11,47
Экономия: -0,79 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (37)
11,67
Экономия: -0,99 грн
10,68 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (19)
11,61
Экономия: -0,93 грн
10,68 грн