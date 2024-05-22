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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Львов (295750) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (3)
17,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (21)
17,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (20)
17,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (39)
17,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (40)
17,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (20)
17,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: упаковка (40)
17,99 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (38)
17,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
Всего: упаковка (29)
17,99 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (20)
17,99 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (27)
17,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (27)
17,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 68-А
Всего: упаковка (36)
17,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (12)
17,99 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Кульпарковская, 172
Всего: упаковка (11)
17,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 71-Б
Всего: упаковка (38)
17,99 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 25-А
Всего: упаковка (9)
17,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Патона, 2/4-А
Всего: упаковка (40)
17,99 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (20)
17,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Вашингтона, 7-А
Всего: упаковка (18)
17,99 грн