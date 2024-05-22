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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Киев (295750) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (11)
17,99 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (21)
14,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (276)
14,90 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (16)
16,60
Экономия: -5,26 грн
11,34 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (23)
16,60
Экономия: -5,26 грн
11,34 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (45)
14,68 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (58)
16,60
Экономия: -5,26 грн
11,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (17)
17,99 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
Всего: упаковка (50)
16,60
Экономия: -5,26 грн
11,34 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (1)
16,60
Экономия: -5,26 грн
11,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (7)
17,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (12)
17,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: упаковка (3)
17,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Глубочицкая, 44
Всего: упаковка (1)
17,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Всего: упаковка (15)
17,99 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется через 17 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (13)
15,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
Всего: упаковка (8)
17,99 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
Всего: упаковка (16)
16,60
Экономия: -5,26 грн
11,34 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (40)
16,60
Экономия: -5,26 грн
11,34 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется через 17 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (5)
13,33 грн