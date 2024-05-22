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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Харьков (295750) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (11)
17,99 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
14,96 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (29)
17,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (37)
17,99 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (9)
14,59 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (20)
17,99 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
Всего: упаковка (17)
14,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (31)
17,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (34)
17,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (30)
17,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (40)
17,99 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Ландау Льва, 12
Всего: упаковка (5)
13,33 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
Всего: упаковка (40)
17,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (38)
17,99 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 07 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 2-А
Всего: упаковка (20)
11,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
Всего: упаковка (52)
13,00 грн
Астарта
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
Всего: упаковка (40)
11,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
Всего: упаковка (20)
11,00 грн
Астарта
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Данилевского, 17
Всего: упаковка (11)
11,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, ул. Культуры, 10
Всего: упаковка (26)
25,50 грн