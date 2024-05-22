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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Днепр (Днепропетровск) (295750) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (4)
17,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (18)
17,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (20)
17,99 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
Всего: упаковка (10)
17,99 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (5)
13,12 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 8
Всего: упаковка (5)
17,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (22)
17,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
Всего: упаковка (29)
17,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (19)
17,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (20)
17,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (27)
17,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 7
Всего: упаковка (39)
17,99 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
Всего: упаковка (11)
14,00
Экономия: -4,00 грн
10,00 грн
Подорожник
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5
Всего: упаковка (26)
17,99 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мира, 17
Всего: упаковка (16)
14,00
Экономия: -4,00 грн
10,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
Всего: упаковка (4)
14,00
Экономия: -4,00 грн
10,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 50
Всего: упаковка (20)
17,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 19-А
Всего: упаковка (10)
17,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 35
Всего: упаковка (20)
17,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 38
Всего: упаковка (1)
17,99 грн